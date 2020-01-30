Суд просят арестовать полицейских, подкинувших наркотики журналисту Голунову

Следствие попросило Басманный суд арестовать полицейских, которые участвовали в задержании журналиста Ивана Голунова.

Им предъявлено обвинение по трем статьям Уголовного кодекса — превышение должностных полномочий (ст. 286 УК РФ), фальсификация доказательств (ст. 303 УК РФ) и хранение наркотиков (ст. 228 УК РФ). Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу суда.

По данным Следственного комитета, полицейские подбросили Ивану Голунову наркотики, которые купили и хранили незаконно. Кроме того, СК назвал имена полицейских — Денис Коновалов, Акбар Сергалиев, Роман Феофанов, Максим Уметбаев и Игорь Ляховец. Все пятеро работали в отделе по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО Москвы.

Бывший глава того же отдела Андрей Щиров в пресс-релизе СК не упомянут. Его, по данным СМИ, задержали утром 29 января.

Специального корреспондента «Медузы» Ивана Голунова задержали в центре Москвы 6 июня. В операции участвовали оперуполномоченные Роман Феофанов, Максим Уметбаев, Акбар Сергалиев, Денис Коновалов и Игорь Ляховец.

Журналисту предъявили обвинение по п. 1 ст. 228 УК РФ — сбыт наркотических средств. Наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 20 лет. Анализы журналиста на наркотики оказались отрицательными, на пакетиках с найденными веществами экспертиза не нашла его отпечатков пальцев.

11 июня с Ивана Голунова сняли все обвинения, поскольку следствию не удалось доказать его вину.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ) из-за задержания Голунова. Уведомление о возбуждении дела журналист выложил у себя на странице в Facebook. СК также признал Голунова потерпевшим по этому делу. Ведомство сообщило, что дело завели 18 декабря 2019 года, но известно об этом стало только в середине января 2020-го.

После Голунов подал жалобу на имя нового генерального прокурора страны Игоря Краснова и потребовал официальный извинений от имени государства за незаконное уголовное преследование.

Мы активно рассказывали об этой истории и рады, что в конечном счете виновные найдены и, хочется верить, будут наказаны. Именно такие грязные истории и отворачивают от России её собственную молодежь, обостренно чувствующую несправедливость!

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