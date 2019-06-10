Шумное "дело Ивана Голунова" дошло до Кремля. Там наблюдают...

Расследование, ведущееся полицией против журналиста Ивана Голунова сейчас широко обсуждается в интернете и СМИ. Возмущена в основном политизированная общественность: ведь речь идет, похоже, о "шитье дела" о наркотиках - против репортера, ведущего журналистские расследования против коррупции. При этом адвокаты и сторонники репортера говорят о многочисленных процессуальных нарушениях, и уже признано, что общественности предъявлены недостоверные фотографии с места обыска... Короче, шум нешуточный — его заметили и в Кремле.

Полиция задержала журналиста Ивана Голунова в Москве 6 июня, якобы обнаружив у него свертки с наркотиками. Его обвинили в покушении на сбыт наркотических веществ. Голунов по решению суда отправлен на два месяца под домашний арест. Главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн сообщил, что в биологическом материале журналиста «Медузы» не обнаружено следов наркотических веществ.

Сам Голунов заявил на судебном заседании, что связывает свое задержание и обнаружение «белого порошка» с подготовкой материала о похоронном бизнесе. Он сообщил, что неоднократно получал угрозы. Это подтвердили работодатели журналиста: руководитель проекта «Медуза» Галина Тимченко и главный редактор Иван Колпаков.

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«Я никогда не употреблял наркотиков», — подчеркнул он в своем слове. Журналист отметил, что его задерживали «сотрудники в гражданской одежде» и сопротивления он им не оказывал (при этом ранее Голунов заявил, что полиция при задержании нанесла ему побои). Он добавил, что его родные не знали, что с ним и где он, 14 часов; все это время ему также отказывали в допуске адвоката.

В Кремле ожидают объяснений от МВД в связи с публикацией недостоверных фотографий по уголовному делу журналиста интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, сообщает ТАСС, нужны объяснения «причин каких-то ошибок», а ошибки возможны, «потому что везде работают люди». Так Песков прокомментировал публикацию на сайте столичного главка фотографий с изображением наркотиков, только одна из которых была сделана во время обысков в квартире Голунова.

Песков в контексте дела Голунова также призвал «не обобщать» и не делать выводы о недоверии к российской правоохранительной системе в целом. По его мнению, «конкретное дело породило большое количество вопросов». В Кремле, заверил он, это видят и фиксируют. Песков добавил, что дело Голунова — повод для пристального внимания Генпрокуратуры и других служб на предмет выявления возможных нарушений в системе МВД или «отсутствия таковых».

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Бумажные версии ведущих деловых газет России РБК, «Коммерсант» и «Ведомости» вышли в понедельник с единой первой полосой, посвященной делу корреспондента «Медузы» Ивана Голунова. Первая полоса каждого из изданий представляет собой плакат «Я/Мы Иван Голунов».

Кроме того, газеты опубликовали совместное заявление, в котором потребовали проверки действий сотрудников МВД и публикации в СМИ результатов этой проверки.

В заявлении говорится, что сотрудники редакций не считают представленные следствием доказательства виновности журналиста убедительными и выражают сомнение в соблюдении законодательства при проведении следственных действий.

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О деле Ивана Голунова считают нужным высказаться не только представители прессы. Например, актер Константин Хабенский высказался в защиту Ивана. Он решил выразить поддержку журналисту «Медузы» на церемонии открытия фестиваля «Кинотавра», жюри которого возглавляет в этом году.

«Это фестиваль, который всегда имел свою точку зрения, имел свою правду, своего зрителя… Но оказывается, что это может быть и самым уязвимым местом этого фестиваля. Сегодня пытаются „закрыть“ одного неудобного журналиста, который пытается говорить правду», — сказал Хабенский. Он выразил опасения, что и «Кинотавр» «может стать неудобным по той же причине».

Редакция портала для пожилых "Мои года" разделяет тревогу коллег по цеху за судьбу Ивана Голунова - и судьбу свободы СМИ в России. Мы надеемся, что наш пожилой читатель, как минимум, обратит внимание на эту скандальную историю и будет наблюдать за ней. Ведь, в конечном счете, речь идет о чистоплотности блюстителей порядка, которые призваны защищать спокойствие граждан в нашей стране!

По инф. rosbalt.ru

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