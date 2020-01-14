На полицейских, сфабриковавших «дело Ивана Голунова», завели уголовное дело. Так-то!

Главное управление по расследованию особо важных дел СК РФ возбудило уголовное дело против сотрудников полиции, которые задерживали журналиста-расследователя издания «Медуза» Ивана Голунова. Об этом сообщил сам спецкорр «Медузы» в своем Facebook.

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Голунов уточнил, что полицейские стали фигурантами дела о превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий.

Журналист добавил, что официальное письмо датировано 18 декабря — за день до пресс-конференции президента РФ Владимира Путина.

Полиция задержала журналиста Ивана Голунова в Москве 6 июня, якобы обнаружив у него свертки с наркотиками. Его обвинили в покушении на сбыт наркотических веществ. Голунов по решению суда отправлен на два месяца под домашний арест. Главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн сообщил, что в биологическом материале журналиста «Медузы» не обнаружено следов наркотических веществ.

Сам Голунов заявил на судебном заседании, что связывает свое задержание и обнаружение «белого порошка» с подготовкой материала о похоронном бизнесе. Он сообщил, что неоднократно получал угрозы. Это подтвердили работодатели журналиста: руководитель проекта «Медуза» Галина Тимченко и главный редактор Иван Колпаков. После активного общественного резонанса дело закрыли. В конце декабря защита Голунова обжаловала решение суда в связи с бездействием следователей.

Напомним, что на большой пресс-конференции Путин заявил, что по делу журналиста Ивана Голунова уволены пять сотрудников правоохранительных органов.

Мы активно рассказывали об этой истории и рады, что в конечном счете виновные найдены и, хочется верить, будут наказаны. Именно такие грязные истории и отворачивают от России её собственную молодежь, обостренно чувствующую несправедливость!

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По инф. rosbalt.ru

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