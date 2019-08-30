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Старушку-ветерана обманули на 45 тысяч, но могло быть гораздо хуже...
По инф. rosbalt.ru   
30 Августа 2019 г.
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В Москве жительницу Подмосковья задержали по подозрению в мошенничестве в отношении 89-летней пенсионерки-ветерана Великой отечественной. Причем, ее потери могли быть гораздо больше - помогло стечение обстоятельств...

Старушку-ветерана обманули на 45 тысяч, но могло быть гораздо хуже...

Аферистка представилась женщине сотрудником социальной службы и заявила о необходимости обмена денег. В итоге, пенсионерка отдала мошеннице 45 тыс. рублей, которые та подменила сувенирными купюрами.

Полиция установила, что аферистка планировала похитить крупную сумму, которую пенсионерка хранила на сберегательной книжке, но преступление удалось предотвратить. Как оказалось, пожилая женщина сообщила о произошедшем дочери, которая сразу поняла, что ее мать обманули.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, подозреваемая арестована.

Мы часто пишем о мошенниках и их приемах, от которых страдают пожилые люди. Наша цель - предупредить! Вот некоторые последние примеры:

По инф. rosbalt.ru

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