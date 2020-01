США: семейное насилие подвигло немолодую американку на убийство мужа

Суд в Южной Каролине приговорил 53-летнюю медсестру Лану Клейтон к 25 годам тюрьмы. Она призналась в преднамеренном убийстве супруга и манипуляциях с доказательствами, передает WSOC-TV. Прокурор просил дать женщине 50 лет тюрьмы.

Муж Клейтон − 64-летний Стивен Клейтон умер в июле 2018 года. Это произошло через два дня после того как он выпил стакан воды с каплями для глаз. Их ему подлила супруга.

Изначально решили, что Стивен умер естественной смертью. Однако после медицинской экспертизы выяснилось, что причиной произошедшего стало высокое содержание в его организме химического вещества, которое сужает кровеносные сосуды.

По версии государственного обвинителя, женщина знала, что глазные капли не имеют вкуса и запаха, а потому ее супруг не почувствует их. Лана утверждала, что Стивен регулярно добавлял это лекарство в кофе, чтобы вызвать опорожнение кишечника. Это объяснение не приняли.

Осенью 2018 года медсестру обвинили в убийстве и арестовали. По ее словам, она была седьмой женой Стивена. За пять лет их брака он постоянно оскорблял ее, бил и пытался задушить, поэтому она хотела, «чтобы он страдал». Из-за семейного насилия она даже пыталась покончить с собой.

Адвокат Ланы рассказал, что у его подзащитной развилось посттравматическое стрессовое расстройство. В детстве ее изнасиловал дядя, после аналогичная ситуация произошла во время службы на военной базе

Во время судебного заседания прокурор рассказал, что четыре года назад Лана выстрелила в Стивена из арбалета, когда он спал. Позже и нападавшая, и потерпевший признали произошедшее несчастным случаем.

В итоге прокурор заявил, что Лана убила своего мужа из-за денег, а его завещание сожгла. Обвинители были уверены, что после отравления супруга медсестра выбросила его телефон в озеро, чтобы он не смог сообщить о своем состоянии. Родственники Стивена предполагали, что Лана несколько лет травила его.

По данным телеканала WSOC-TV аналогичный случай с убийством с помощью глазных капель произошел в сентябре 2018 года. Тогда 35-летний фельдшер из Северной Каролины Джошуа Хансакер отравил свою жену Стейси. В ее крови нашли слишком много того же вещества, что и у Стивена Клейтона. Власти решили, что мужчина убил свою супругу из-за страховой выплаты в $250 тыс. Он мог ее получить только в случае, если его жена умрет.

