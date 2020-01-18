В Петербурге папаша с мачехой жестоко избивали детей. Задержаны...

Во Фрунзенском районе Петербурга задержаны мужчина и женщина, которые из-за неприязненных отношений особой жестокостью, издевательством и мучениями избивали девочку 2014 г. р. и мальчика 2015 г. р.

По данным СК РФ, мужчина 1996 г. р. является отцом детей, а его сожительница 1984 г. р. — мачехой. Над детьми они издевались в квартире одного из домов по улице Турку.

Девочке наносили множественные удары руками и ногами по туловищу, а также били бейсбольной битой по ногам. Полученные раны не лечили, и в одну из них попала инфекция, которая стала угрожать жизни ребенка.

Мальчика отец избивал ногами и ремнем, также не оказывая никакой медицинской помощи.

В отношении «родителей» были возбуждены два уголовных дела, которые позже объединили в одно производство — «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью группой лиц по предварительному сговору» (ч.3 ст. 111 УК РФ) и «Истязание группой лиц заведомо несовершеннолетнего или лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии» (ч.2 ст. 117 УК РФ).

Решается вопрос об избрании задержанным дальнейшей меры пресечения и предъявлении им обвинения.

Напомним, предметом горячего обсуждения в обществе стало семейное насилие, которому делаются неоднозначные попытки противостоять законом, мы следим и за такими страшными случаями, и за дискуссиями вокруг них:

По инф. rosbalt.ru

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ