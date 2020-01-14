Дело было так: житель Алтая воспитывал шестерых детей. Не без кулаков, конечно...

В Алтайском крае следователи возбудили уголовное дело по факту истязания шести детей в одном из сел региона. По сообщению пресс-службы краевого управления СК РФ, у жителя села Хмелевка находилось на воспитании шесть детей. Трое из них — дети сожительницы от предыдущего брака.

По данным ведомства, с августа 2019 года мужчина стал поднимать руку на детей. Сейчас пострадавшие проживают у родственников, так как родная мать скончалась несколько дней назад.

В СК РФ добавили, что следователи совместно с сотрудниками органов опеки и попечительства будут решать вопрос об определении места жительства детей.

Уголовное дело было возбуждено по пункту «а, г» части 2 статьи 117 УК РФ (причинение физических или психических страданий). Наказание по данной статье предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет.

Жестокость по отношению к детям в обществе наблюдает нередко. Агрессию выплескивают и родители по крови, и отчимы, и мачехи. Люди озлоблены на мир из-за постоянной борьбы за выживание, вот и не сдерживаются порой, вымещают свои негативные эмоции на детях, которые ни в чем не виноваты. А порой и алкоголь роль играет, ведь он зачастую лишает человеческих качеств напрочь. И если такое происходит, то важно вовремя это заметить и выхватить ребенка из этого жуткого жизненного контекста. Так можно повлиять на судьбу малыша или вовсе его спасти.



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По инф. rosbalt.ru

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