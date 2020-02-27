СПЧ попросил Генпрокуратуру и СК проверить сведения о пытках фигурантов дела «Сети»

Совет по правам человека при президенте РФ (СПЧ) направил запросы в Генпрокуратуру и Следственный комитет с требованием расследовать жалобы на пытки от фигурантов дела «Сети», сообщается на сайте СПЧ.

«Фигуранты дела в ходе расследования жаловались на пытки со стороны сотрудников ФСБ России, в том числе на пытки электрическим током. Члены СПЧ ознакомились с частью материалов расследования по их заявлениям и склонны полагать, что расследование могло быть проведено неэффективно», — говорится в заявлении на сайте СПЧ.

Совет просит руководство Генпрокуратуры и Следственного комитета изучить материалы проверок, проведенных военно-следственными органами по заявлениям о пытках, а также удостовериться в обоснованности отказов в возбуждении уголовных дел по ним.

Напомним, дело «Сети» (организация признана террористической и запрещена в России) возбудили в октябре 2017 года. Всего по этому делу задержали 11 человек из Пензы и Петербурга. Их обвинили в организации террористического сообщества для подготовки государственного переворота. 10 февраля семерых из них приговорили к срокам от шести до 18 лет лишения свободы. По версии следствия, фигуранты дела хотели устроить серию терактов, поднять вооруженный мятеж и свергнуть власть в стране.

Родственники пензенских фигурантов дела утверждали, что при задержании молодым людям подбросили оружие, а затем пытали. У одного фигуранта врачи диагностировали перелом, у других — гематомы и ссадины. Травмы также зафиксировали члены ОНК. В ФСБ заявляли, что следы оставались не от шокера, а от укусов клопов.

В поддержку осужденных по делу «Сети» выступили депутаты, кинематографисты, режиссеры-аниматоры, ученые, психологи, IT-специалисты, художники, активисты, книготорговцы, юристы. Лидер рок-группы «Алиса» Константин Кинчев начал свое выступление на фестивале «Чартова дюжина» со слов «Организации "Сеть" посвящается» и спел песню «Воздух».

Лидер парламентской партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов подал обращения в Генпрокуратуру и Верховный суд России в связи с приговорами по делу «Сети». Он заявил, что представители правоохранительных органов должны либо «опровергнуть домыслы», либо признать ошибки, привлечь виновных к ответственности и пересмотреть приговоры фигурантам дела «Сети».

Polit.ru

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