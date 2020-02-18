Обеспокоенность «делом Сети» выразил уже и Сергей Миронов. А он не из бузотёров…

Лидер парламентской партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов подал обращения в Генпрокуратуру и Верховный суд России в связи с приговорами по делу «Сети» (признанная террористической и запрещенная в России организация). Стоит обратить внимание, что Сергей Михайлович - хотя и возглавляет формально-оппозиционную партию, но никаким "бузотером" точно не является, резких высказываний в адрес кремлевского начальства и порядков в стране себе не позволяет. И уж коли такой осторожный человек поднимает свой голос - значит, наверное, тоже уверен в неправедности приговора, ошарашившего многих в стране!

Миронов отметил, что информация о применении пыток к фигурантам дела для получения «нужных доказательств» «воспринимается уже как свершившийся и неоспоримый факт». При этом правоохранительные органы не провели серьезную проверку этих заявлений, а суд не потребовал дополнительных доказательств вины.

Миронов заявил, что представители правоохранительных органов должны либо «опровергнуть домыслы», либо признать ошибки, привлечь виновных к ответственности и пересмотреть приговоры фигурантам дела «Сети».

Миронов привел в пример дело журналиста Ивана Голунова, которого обвиняли в попытке сбыта наркотиков, но дело было прекращено благодаря «волне общественного протеста».

«У многих появилась надежда на то, что любой подобный случай впредь будет жестко пресекаться. Однако события последних дней заставили в этом усомниться», — подчеркнул Миронов.

В поддержку осужденных по делу «Сети» также выступили депутаты, кинематографисты, ученые, психологи, художники, книготорговцы и активисты. Лидер рок-группы «Алиса» Константин Кинчев начал свое выступление на фестивале «Чартова дюжина» со слов «Организации „Сеть“ посвящается» и спел песню «Воздух».

Напомним, дело «Сети» (организация признана террористической и запрещена в России) возбудили в октябре 2017 года. Всего по этому делу задержали 11 человек из Пензы и Петербурга. Их обвинили в организации террористического сообщества для подготовки государственного переворота. 10 февраля семерых из них приговорили к срокам от шести до 18 лет лишения свободы.

По версии следствия, фигуранты дела хотели устроить серию терактов, поднять вооруженный мятеж и свергнуть власть в стране.

Родственники пензенских фигурантов дела утверждали, что при задержании молодым людям подбросили оружие, а затем пытали. О насилии сообщали Виктор Филинков, Дмитрий Пчелинцев, Илья Шакурский, Андрей Чернов, Илья Капустин и Арман Сагынбаев.

У одного фигуранта врачи диагностировали перелом, у других − гематомы и ссадины. Травмы также зафиксировали члены ОНК. В ФСБ заявляли, что следы оставались не от шокера, а от укусов клопов.

Почему даже такие осторожные политики как Сергей Миронов - начинают роптать против неубедительного следствия и суда? Вокруг таких дел действительно поднимается много шума: молодежь, остро чувствующая несправедливость - теряет доверие к властям, к собственному государству. А ведь речь идет о будущем страны!

Polit.ru

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