Правозащитники просят Путина разобраться с «делом Сети»: молодежь теряет доверие к государству!

Правозащитники Лев Пономарев, Валерий Борщев и Светлана Ганнушкина просят президента РФ Владимира Путина встретиться с ними: они хотят рассказать ему о «деле «Сети» (запрещенная в РФ террористическая организация), считая, что это дело «напрямую затрагивает интересы национальной безопасности». Обращение правозащитников к Путину размещено на сайте Московской Хельсинкской группы.

Приговор по делу был оглашен в пензенском суде 10 февраля. При этом фигуранты не признали вины, они заявляли о пытках током, побоях и давлении силовиков. Приволжский окружной военный суд 10 февраля приговорил Дмитрия Пчелинцева к 18 годам колонии строгого режима, ​Илью Шакурского — к 16, ​Андрея Чернова — 14, Максима Иванкина — 13, Михаила Кулькова — 10, Василия Куксова — 9, Армана Сагынбаева — 6 годам колонии.

Дело было возбуждено в октябре 2017 года. Следствие считает, что члены организации планировали вооруженный мятеж и серию терактов во время Чемпионата мира по футболу 2018 года и президентских выборов.

Авторы обращения подчеркивают, что «дело «Сети» — это возвращение к практике сталинских репрессий и «большого террора». Они заявляют, что располагают фактами и доказательствами того, что фигурантов дела пытали, и под пытками молодые люди были вынуждены оговорить себя. При этом суд полностью проигнорировал аргументы защиты фигурантов дела, которые опровергли абсурдные обвинения, и назначил обвиняемым «огромные сроки».

Правозащитники требуют объективного расследования и пересмотра этого дела, а также наказания должностных лиц, которые причастны к пыткам фигурантов. Методы, которые силовики использовали в этом деле, говорится в обращении, полностью разрушают «достигнутый национальный консенсус в вопросе осуждения репрессий прошлого». Все это, отмечают они, воспринимается молодежью как реальная угроза и демонстрация безнаказанности ФСБ», — отмечают правозащитники.

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль «обратил внимание» на обращение российских ученых и научных журналистов в поддержку фигурантов «дела «Сети». На вопрос, дал ли президент поручение провести проверку после заявлений фигурантов дела о пытках, применявшихся к ним в ходе расследования, Песков ответил, что его шеф инициировал необходимые проверки законности. От других комментариев Песков отказался.

Напомним, что буквально накануне был достигнут прогресс в другом резонансном деле - журналиста Ивана Голунова: парню, которого облыжно обвинили в наркоторговле, были принесены официальные извинения. Вокруг таких дел действительно поднимается много шума: молодежь, остро чувствующая несправедливость - теряет доверие к властям, к собственному государству. Это предельно опасно - и если в том же деле "Сети" есть почва для сомнений, оно нуждается в проверке и перепроверке.

По инф. rosbalt.ru

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