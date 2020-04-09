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Совсем не «овощ»! Сын Джигарханяна раскрыл правду о здоровье артиста
Даниил Николаев, sobesednik.ru   
09 Апреля 2020 г.
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Заявление продюсера Марка Рудинштейна о том, что Армен Джигарханян превратился в овощ, активно обсуждают в актерской среде. Сын Армена Борисовича Степан впервые прокомментировал состояние здоровья легендарного артиста.

Совсем не «овощ»! Сын Джигарханяна раскрыл правду о здоровье артиста


– Я читал высказывания Марка Григорьевича, – говорит Степан. – Речь скорее всего шла о естественных процессах старения, которые, вы не поверите, не щадят и народных артистов. Отдельно хочу остановиться на фразе Рудинштейна: «На него сильно повлияли провокации на ТВ, которые устраивали его бывшие жены ради зарабатывания денег». Я хочу сказать: не стоит этих бывших жен равнять.

Та, что чуть моложе, – мимолетная, – продолжает Степан, говоря о Виталине. – Она годами систематически использует любой, часто даже придуманный повод, чтобы засветить свою персону, хайпануть и вернуть хоть на день-два свою безвозвратно утраченную популярность.

Другая, пробывшая в браке с Арменом Борисовичем (Татьяна Власова, мать Степана) почти полвека, появилась всего лишь в двух-четырех эфирах. Всякий раз уступая настоятельным приглашениям телевизионных каналов. Разница очевидна.

Степан уверяет: Армен Борисович чувствует себя вполне неплохо. Он активно следит за мировыми новостями и не забывает про любимый футбол.

– Впредь каждому поклоннику таланта Армена Борисовича при появлении новостей на тему ухудшения состояния его здоровья хочу посоветовать одно. Задайте себе вопрос: «А помолодел ли я сам за последние годы?», – заявил Степан.

По инф. sobesednik.ru

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