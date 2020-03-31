Марк Рудинштейн: «Джигарханяна больше нет... диабет его практически добил»

Продюсер Иосиф Пригожин известен не только благодаря работе со звёздами первой величины, но и бескомпромиссными взглядами на жизнь. На этот раз досталось артистам, которые в качестве модного аксессуара стали использовать медицинские...
Среди поклонников Софии Ротару всё никак не утихнут споры по поводу её внешнего вида. Напомним, что Софье Михайловне исполнилось 72 года, и у неё до сих пор нет ни одной морщины – по крайней мере, на концертах у певицы всегда идеальная...
Михаила Ефремова неожиданно настигли проблемы со здоровьем. Актёр умудрился повредить ребро, отдыхая на собственной даче. Из-за неудачного падения у него начались трудности с дыханием, так что Ефремов пока не может с полной отдачей работать на съёмочной...
Так уж сложилось, что когда речь заходит о певице Ирине Понаровской, то вспоминают не только её творчество, но и историю с «приёмной» дочерью Анастасией. Артистка никогда не усыновляла девочку официально, но в своё время приняла участие в судьбе...
Великий актер Армен Джигарханян уже несколько месяцев не появляется на публике. Корреспондент Sobesednik.ru пообщалась с другом Армена Борисовича, продюсером и актером Марком Рудинштейном, который, увы, только подтвердил тревожные слухи о состоянии здоровья прославленного артиста.
– К сожалению, Армена Борисовича, которого мы все знали раньше, уже нет, – вздыхает 73-летний Марк Григорьевич. – Вместо него овощ, который не понимает, что с ним происходит. В театре он не бывает, диабет его практически добил. А еще на него сильно повлияли все те провокации на телевидении, которые устраивали его бывшие жены ради зарабатывания денег.
По словам Рудинштейна, Джигарханян так и не смог оправиться после громкого публичного развода с пианисткой Виталиной Цимбалюк-Романовской, с которой он прожил 15 лет.
После расставания с артистом Виталина закрутила роман с певцом Прохором Шаляпиным, с которым в конце прошлого года рассталась. По словам Прохора, он не сумел оправдать ожиданий своей избранницы, поэтому в их паре постоянно происходили конфликты. Но Марк Рудинштейн убежден: этот союз с самого начала был обыкновенной телевизионной аферой, которая приносила обоим немалый доход.
– Виталина – хитрая девка, – сетует Марк Григорьевич. – Закончилась история, которая давала ей деньги! На сегодняшний день Шаляпин для неё – отыгранный материал! А Прохор сейчас перешел на новую старушку, вот и все! (По сообщениям СМИ, 36-летний Прохор сейчас встречается с 40-летней миллионершей из Канады по имени Татьяна. – Авт.). Я этого не понимаю. На это все смотреть противно. А когда к этим постановочным историям ещё и приплетают имя Армена Джигарханяна, у меня и вовсе появляется чувство брезгливости!
Великий актер Армен Джигарханян уже несколько месяцев не появляется на публике. Корреспондент Sobesednik.ru пообщалась с другом Армена Борисовича, продюсером и актером Марком Рудинштейном, который, увы, только подтвердил тревожные слухи о состоянии здоровья прославленного артиста.
79-летнего испанского оперного певца Пласидо Доминго, ранее сообщившего, что он заразился коронавирусом и из-за осложнений, вызванных инфекцией, помещен в частный госпиталь в Мексике, в воскресенье выписали.
Эпидемия коронавируса в Китае началась в середине – конце декабря 2019 года. 27 декабря доктор Чжан Цзисян, работавшая в Объединённой больнице традиционной китайской и западной медицины провинции Хубэй, впервые столкнулась с предполагаемым случаем новой болезни. Она немедленно доложила об этом руководству больницы, а те сразу же отправили сообщение в Центр по контролю заболеваний района Цзянхань.
В Античности портретная живопись была настолько развита, что даже посмертные Фаюмские портреты, имевшие сугубо прикладное значение, до сих пор удивляют зрителей своей реалистичностью. Вновь данный вид изобразительного искусства появился только в Европе в эпоху Возрождения. Однако сегодня портреты того времени кажутся странными и порой отталкивающими. Всё дело в том, что художники Ренессанса творили в один из самых причудливых периодов истории европейской моды.
Сетевое издание «Мои года. Интернет-журнал для уважаемых людей» (moi-goda.ru). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 – 69490 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25 апреля 2017 года.
Учредитель – Общество с ограниченной ответственностью «БайкалТелеИнформ».
Главный редактор - Дронов М.Ю.
Электронный адрес редакции: editorial@moi-goda.ru,
тел.: (3952) 23-04-09.