Сменить пол, чтобы не платить алименты? И такое случается

Курские приставы с трудом нашли должника по алиментам: он не только переехал, но и сменил пол. (Кажется сюжетом из фильма, но факт остается фактом. - прим. МГ.)

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Как сообщили в региональном УФССП, житель Курска накопил долг по алиментам ребенку в 800 тысяч рублей, но выплат не делал и дома не появлялся.

Приставы выяснили, что должник может находиться в Подмосковье. В итоге выяснилось, что мужчина может находиться в городе Дзержинский.

Местный пристав пришел по установленному адресу и ему открыла женщина, которая была очень похожа на должника. Она представилась родственницей должника. Однако в результате разбирательств оказалось, что это и есть алиментщик — мужчина сменил пол и поменял паспорт. Это не освободило гражданку от обязательств — ее предупредили об ответственности за уклонение от платежей.

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По инф. rosbalt.ru

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