Беглец-алиментщик пытался укрыться от приставов в могиле

Астраханские судебные приставы извлекли должника по алиментам из свежей могилы. Он даже закрыл глаза, но это не помогло.

Как сообщает УФССП, долг мужчины по алиментам превысил 200 тыс. рублей, но он скрывался от приставов. Во время розысков сотрудники ФССП выяснили, что он работает могильщиком на одном из городских кладбищ.

Когда пристав приехал на кладбище, администратор сообщил ему, что работник занят своим делом — копает могилу. Завидев пристава, должник улегся в свежую могилу и закрыл глаза. Пристав позвал его по имени и отчеству, и мужчина «ожил».

Против него может быть возбуждено уголовное дело по ст. 157 УК РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей».

По инф. rosbalt.ru

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