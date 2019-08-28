Алиментщиков хотят заставить платить и за жилье тоже. Поддержим?

Российским судам могут предоставить возможность назначать дополнительные алименты — для оплаты аренды жилья либо частичной компенсации ипотеки бывшим семьям. Поправки в Семейный кодекс разработал Минюст РФ. Ох, какая актуальная тема - практически у каждого из нас на слуху ситуации, когда бросившие детей "папочки" осталяют ребятню и без средств к существованию, и без крыши над головой...

По словам члена правительственной комиссии по законопроектной деятельности, председателя правления Ассоциации юристов России Владимира Груздева, сейчас при наличии достаточных оснований суд вправе взыскать в пользу ребенка непредвиденные расходы, имеющие экстренный характер. «Закон допускает по данному вопросу достаточно широкое судебное усмотрение. При этом на практике суды нередко трактуют норму ограничительно, применяя нормы о возможности взыскания дополнительных расходов в ситуациях, связанных исключительно с состоянием здоровья ребенка. Допустим, когда надо оплатить лечение ребенка или реабилитацию после операции», — пояснил юрист "Российской газете".

Предлагаемые же поправки смогут помочь взыскать дополнительные расходы с алиментщика для решения жилищных проблем. В статью Семейного кодекса, прописывающую перечень дополнительных расходов на детей, вносится фраза, что такие расходы могут назначаться в случае «отсутствия пригодного для постоянного проживания жилого помещения». Это касается расходов на переезд или ремонт, улучшение жилищных условий. «Проект повышает гарантии защиты прав детей на достойные условия жизни», — пояснил Груздев.

Однако адвокат Виктория Данильченко отмечает, что аналогичное предложение звучало еще в 2011 году, но закон до сих пор не приняли. «При принятии подобных поправок важно, чтобы не ущемлялись не только права несовершеннолетних, но и их алиментообязанных родителей, — сказала она. — Ведь, к сожалению, подобные изменения могут стать причиной появления большого количества манипуляций и обманных действий со стороны бывших супругов, проживающих вместе с общим ребенком».

Наверное, готовящееся решение юристов надо поддержать морально? Все мы знаем истории "безотцовщины", когда молодые матери остаются с ребятишками на руках и без средств к существованию... Да, развод в современном мире - распространенное явление, и далеко не всегда таких родителей надо осуждать (иногда в неполных семьях дети вырастают гораздо более развитыми и психически здоровыми, чем у истеричных и постоянно конфликтующих пар). Но при одном условии - ребенок должен быть обеспечен всем необходимым, в том числе и крышей над головой!

По инф. rosbalt.ru

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