Скандал в святая святых: директор структуры «Росатома» попался на взятке

Руководство «Приаргунского производственного горно-химического объединения» (ППГХО — входит в урановый холдинг «Росатома») решило отстранить задержанного за взятки гендиректора Александра Глотова на время расследования. Если кто не в курсе, то речь идет о предприятии, добывающей урановую руду - основу ядерной безопасности государства.

«На время расследования Глотов будет отстранен от исполнения обязанностей», — сообщили на предприятии.

Следственный комитет задержал Глотова в рамках дела о получении взятки в крупном размере. По данным следствия, один из районных депутатов, который является руководителем одного из местных ООО, дал взятку гендиректору ПАО «ППГХО» в сумме 500 тысяч рублей за возможность оказания услуг по организации питания для работников предприятия.

«Оба подозреваемых задержаны следователями на 48 часов, готовятся документы для избрания подозреваемым меры пресечения в виде заключения под стражу. В рабочих кабинетах подозреваемых, а также по местам их жительства проведены обыски», — сообщили в пресс-службе СКР.

В ППГХО этот случай назвали «серьезнейшим и тяжелейшим» случаем за всю историю крупнейшего уранодобывающего предприятия России.

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Полностью истребить коррупцию невозможно, это уже доказано мировой практикой - ее можно только минимизировать, для этого и существует такой инструмент как демократия и политическая конкуренция. В России с ней уже долгое время пытаются бороться, но она успешно процветает, ведь чиновники находятся вне общественного контроля. Их преследованием занимаются только тогда, когда они ссорятся с кем-то "наверху" и переходят дорогу... не исключено, что и тут мы имеем дело с чем-то похожим. Ведь неужели в такой важной для страны отрасли, как добыча ядерных материалов — нет должного контроля со стороны спецслужб? Похоже, что факт был давно известен, но всплыл только когда это кому-то стало нужным. В данной же истории наиболее шокирующая подробность - то, что произошла она в святая святых: ведь ПАО «ППГХО» занимается добычей урановой руды, основы атомной энергетики и ядерной безопасности России!



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Polit.ru

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