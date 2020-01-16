Шок: в Сибири 13-летняя школьница забеременела от 10-летнего мальчика

В Красноярском крае 13-летняя девочка забеременела от 10-летнего мальчика. В семье школьницы ребенка решили сохранить. (Наши внуки созревают куда быстрее, чем мы. Половые отношения между подростками сейчас совсем не редкость. Вот только о контрацепции дети, конечно, не думают. И это задача взрослых - вовремя предупредить, направить, чтобы все не заканчивалось таким образом. - прим. МГ.)

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Как сообщает «Комсомольская правда», ссылаясь на свои источники, дети учатся в разных школах, девочка в седьмом классе, мальчик — в четвертом.

По информации источника, срок беременности у девочки — семь недель, и ее родители решили сохранить ребенка. В семье уже есть трое детей: кроме старшей девочки, два мальчика трех и пяти лет.

Замдиректора школы, где учится будущая мать, сообщила, что ее семья в октябре 2018 года была поставлена на учет как находящаяся в «социально опасном положении». Многодетная мать умирает от рака, а отец не вытягивает заботу о детях.

По словам педагога, у девочки сложный характер: она плохо учится, прогуливает, хулиганит. При этом семья находится под патронажем социальных служб. О ситуации с беременностью в школе и полиции известно. Проверки также ведутся на уровне министерства образования края.

«Насколько нам известно, семьей было принято решение сохранить эту беременность. Девочка находится под наблюдением врачей, с ней и ребенком все хорошо», — сказала представитель школы.

О мальчике, который является отцом, она ничего не знает, поскольку он учится в другой школе.

Напомним, одна из острых тем, которая обсуждается в обществе - возможность официальной регистрации гораздо более ранних браков. Она вызывает очень неоднозначную реакцию!

По инф. rosbalt.ru

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