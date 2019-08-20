Школы предлагается оснастить шкафчиками для личных вещей учеников

Индивидуальными шкафчиками для вещей учащихся предложили оснастить российские школы. Такое предложение поступило от депутата Госдумы Василия Власова, который утверждает, что к нему с идеей обратились сами школьники. А что думают ваши внуки про такую идею?

По его словам, ученики жалуются на большой объем вещей, которые приходится носить в школу, и установка шкафчиков решила бы этот вопрос.

Напомним, что накануне Роспотребнадзор выпустил рекомендации на тему того, сколько должен весить ранец школьника.

Так, вес портфеля первоклассника не должен превышать 1,7 кг, для учеников третьего и четвертого классов — 2,2 кг, 5-6 классы — до 2,5 кг, 7-8 — до 3,5, старшеклассники (9-11 классы) могут позволить себе носить более тяжелые рюкзаки — до 4 кг. Такой вес считается безопасным для здоровья школьников по возрастам.

И еще навстречу 1 сентября:

По инф. rosbalt.ru

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