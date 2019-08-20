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Навстречу 1 сентября: использование мобильников в школе «рекомендовано ограничить»
По инф. rosbalt.ru   
20 Августа 2019 г.
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Ограничение использования мобильных телефонов в образовательных учреждениях предусмотрено в методических рекомендациях, опубликованных на сайте Минпросвещения.

Навстречу 1 сентября: использование мобильников в школе «рекомендовано ограничить»

При написании «методички» учитывался международный опыт использования школьниками устройств мобильной связи, а также были проанализированы результаты опроса, проведенного Минпросвещения, Рособрнадзором и Роспотребнадзором. Сообщается, что по его данным 61% учеников, 89% родителей и 90% педагогов поддержали ограничение использования мобильных телефонов школьниками во время уроков.

75% опрошенных также считают, что и педагоги должны ограничить использование мобильного телефона в личных целях в присутствии школьников. Половина учащихся согласились с тем, что мобильники отвлекают от учебного процесса.

В методических рекомендациях не идет речи о запрете использования телефонов, рекомендуется лишь перевод устройств мобильной связи в режим «без звука» при входе в школу, а также ограничение пользования во время уроков.

Данные рекомендации будут направлены во все регионы до начала нового учебного года.

Кстати, вот еще по волнующей нас и наших внуков теме предстоящего начала учебного года:

По инф. rosbalt.ru

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