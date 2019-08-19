Скоро в школу: не забудьте взвесить портфель внука-первоклашки!

В преддверии начала нового учебного года Роспотребнадзон выпустил рекомендации относительно тяжести рюкзака с учебниками для учащихся начальной школы.

Специалисты ведомства, передает ТАСС, считают, что вес рюкзака первоклассника и второклассника не должен превышать 1,7 кг, для учеников третьего и четвертого классов — 2,2 кг. Школьная «ноша» в пределах этих цифр считается безопасной для детского здоровья. Старшеклассники (9-11 классы) могут позволить себе носить более тяжелые рюкзаки — до 4 кг, 5-6 классы — до 2,5 кг, 7-8 — до 3,5.

При этом в ведомстве отметили, что при выборе ранца нужно обратить внимание на то, чтобы и он был нетяжелым — вес портфеля без учебников для учеников начальной школы должен быть не больше 700 гр, для средней шлолы — не более килограмма. Также эксперты указали, что ранец должен плотно прилегать к спине и и иметь широкие лямки и хорошую формоустойчивость.

По инф. rosbalt.ru

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