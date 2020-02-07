Шаман Саша пожаловался на свое задержание в ЕСПЧ

Якутский шаман Александр Габышев направил в Европейский суд по правам человека жалобу на свое задержание и арест своих сотрудников. (Мы с интересом наблюдаем за этим человеком, который вызвался изгнать Путина. - прим. МГ.)

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Как говорится в жалобе, в отношении Габышева были нарушены статья 5 (право на свободу и личную неприкосновенность), статья 6 (право на справедливое судебное разбирательство) и статья 18 (пределы использования ограничений в отношении прав) Европейской конвенции по правам человека.

Также обращения в ЕСПЧ направили сторонники шамана Алексей Брылев и Кирилл Мухтарулин.

Шаман Саша - личность в России теперь очень известная, поэтому неудивительно, что к его персоне приковано столько внимания. Он начал поход в Москву в марте прошлого года для «изгнания» президента Владимира Путина. В сентябре его задержали полицейские и доставили в психоневрологический диспансер, но потом отпустили. В декабре Габышев возобновил поход «с той же целью» и снова был задержан. В отношении него были заведены дела уголовные дела по ч. 1 ст. 280 УК РФ (призывы к экстремизму) и ст. 318 УК РФ (применение насилия к представителю власти). Теперь он собирается идти в поход в марте. А вот что скажут в ЕСПЧ по поводу жалобы шамана, узнаем спустя время. Недаром же суд в Страсбурге считают одним из самых справедливых.



По инф. rosbalt.ru

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