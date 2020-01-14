Шаман Саша заявил, что снова на Кремль пойдет. Теперь уже в марте

Якутский шаман Александр Габышев в своем видеобращении сообщил, что решил устроить третий поход на Москву. Он выдвинется в путь в марте.

По словам самопровозлашенного «шамана-воина», его отряд пойдет «мирным путем».

Александр Габышев начал поход в Москву в марте прошлого года для «изгнания» президента Владимира Путина. В сентябре его задержали полицейские и доставили в психоневрологический диспансер, но потом отпустили.

В декабре Габышев возобновил поход «с той же целью» и снова был задержан. В отношении него были заведены дела уголовные дела по ч. 1 ст. 280 УК РФ (призывы к экстремизму) и ст. 318 УК РФ (применение насилия к представителю власти).

Что тут сказать - настойчивости по пути к своей цели у героя этой истории многим стоит поучиться. А в целом, можно ли смотреть на все это серьезно? Как сказать. Скорее, такие вот люди - это звоночки того, что все-таки, что-то не так идет в "датском королевстве" (напомним, согласно опросам - большинство видит в стране экономический кризис. В улучшения верят 6%).

Как к этому относиться? Ну, если вам не нравится - покрутите пальцем у виска... А вообще - наверное, лучше бы с чувством юмора. Ведь даже если вы большой сторонник Владимира Владимировича Путина, то обвинять в "экстремизме" мирно идущего по дороге шамана - по меньшей мере смешно. Это такой тест на здравый смысл: насколько власти боятся маленького безоружного человечка... А как будут дальше развиваться события - с любопытством понаблюдаем...

По инф. rosbalt.ru

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ