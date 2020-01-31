Сергей Соседов: «Говорят, что Анастасия Заворотнюк ещё в очень плохом состоянии»

Музыкальный критик и журналист Сергей Соседов поддержал родственников больной актрисы Анастасии Заворотнюк, не дающих комментарии относительно состояния ее здоровья.

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Подтвердить данные СМИ о том, что Заворотнюк выписали из московской клиники из-за отсутствия положительного результата при лечении, он затруднился. По словам Соседова, лично он Заворотнюк не видел.



- Но говорят, что она еще в очень плохом состоянии, — сказал журналист, отметив, что актриса жива, и может быть есть надежда на ее исцеление.



Недавно СМИ выяснили, что Заворотнюк перевели в другую клинику. Отмечалось, что артистку частично парализовало, но позже близкие актрисы опровергли эту информацию.

По инф. rosbalt.ru

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