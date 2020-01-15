Частично парализованная Заворотнюк будет лечиться в другой клинике

Звезду сериала «Моя прекрасная няня» Анастасию Заворотнюк, у которой обнаружили неоперабельную опухоль мозга, недавно перевели в другую клинику.

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В палате клиники артистка отметила день рождения своей дочери Анны, которой исполнилось 24 года. На праздновании также присутствовали сын Майкл и мать артистки с помощницей. Старшая дочь в семье известной актрисы появилась на свет 14 января 1996 года.



Как выяснили журналисты, правая часть тела Заворотнюк остается парализованной. Ежедневно ей проводят реабилитационные процедуры.

По инф. rosbalt.ru

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