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Частично парализованная Заворотнюк будет лечиться в другой клинике
По инф. rosbalt.ru   
15 Января 2020 г.
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Звезду сериала «Моя прекрасная няня» Анастасию Заворотнюк, у которой обнаружили неоперабельную опухоль мозга, недавно перевели в другую клинику.

Частично парализованная Заворотнюк будет лечиться в другой клинике


В палате клиники артистка отметила день рождения своей дочери Анны, которой исполнилось 24 года. На праздновании также присутствовали сын Майкл и мать артистки с помощницей. Старшая дочь в семье известной актрисы появилась на свет 14 января 1996 года.

Как выяснили журналисты, правая часть тела Заворотнюк остается парализованной. Ежедневно ей проводят реабилитационные процедуры.

По инф. rosbalt.ru

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