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Самой опасной для российских путешественников страной оказалась... сама Россия!
По инф. rosbalt.ru   
18 Февраля 2020 г.
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Самой опасной для российских туристов страной оказалась Российская Федерация. Именно в России зафиксировано самое большое количество смертей российских туристов.

Самой опасной для российских туристов страной оказалась Россия

Согласно данным базы Российского союза туриндустрии (РСТ), в 2019 году на территории РФ отмечено 38 происшествий с туристами, в результате которых погибли 44 человека, еще 192 пострадали. В РСТ пояснили, что это «лидерство» связано с большим количеством путешествующих внутри страны россиян. «Отдыхают десятки миллионов соотечественников», — указала пресс-секретарь РСТ Ирина Тюрина.

Следующей по опасности для российских туристов страной оказался Таиланд, где в 2019 году произошло 22 инцидента с россиянами, в которых погибли 13 туристов, 14 пострадали. Беды подстерегают россиян и в Турции: 11 погибших и 39 пострадавших в прошлом году, и это с учетом того факта, что в Турции отдыхает в несколько раз больше россиян, чем в Таиланде (7 млн человек и 1,5 млн соответственно).

Кроме того, выяснилось, что 80% несчастных случаев с российскими туристами в 2019 году происходили в горах. Люди попадали в лавины или под камнепады, падали со скал и срывались в ущелья, терялись во время подъема или спуска, получали обморожения. Также туристы в России часто попадают в ДТП, причем преимущественно в туристических автобусах. Туристы тонут во время штормов или в запрещенных для купания в местах, падают с парапланов и парасейлов.

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По инф. rosbalt.ru

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