Самоубийств среди военных становится больше. Тревожно...

Об этом сообщил депутат Госдумы Валерий Рашкин, ссылаясь на ответ первого замглавы Минобороны Валерия Герасимова на его запрос.
Количество военнослужащих, погибших в 2019 году, снизилось на 29% по сравнению с 2015 годом, но в ведомстве обеспокоены высокой долей суицидов, а также гибели людей в результате нарушений требований безопасности, авиакатастроф, утоплений и отравлений. Конкретных цифр не приведено.
Одно из последних происшествий такого рода произошло на днях в Печенге. Представители Северного флота ВМФ России подтвердили гибель военнослужащего-контрактника из мурманской части. По предварительным данным, он совершил суицид. Тело контрактника нашли в квартире по месту жительства после того, как накануне он не вернулся на службу после выходного дня.
Ранее заместитель главного военного прокурора Сергей Скребец заявил, что в 2019 году увеличилось число преступлений насильственного характера со стороны командиров в отношении подчиненных.
По его словам, в целом уровень преступности в войсках в 2019 году стабилизировался, однако зафиксирован рост случаев насилия, посягательств на военное имущество, хищения бюджетных средств.
Насилие в армии часто связано с тем, что младшие и старшие командиры нарушают базовые требования воинских уставов, подчеркнул Скребец. Эта категория командиров, констатировал он, еще не избавилась от привычки кулаками «контролировать» подчиненных. При этом большинство уличенных в рукоприкладстве командиров заявляют, что им якобы не хватает уставных полномочий для поддержания порядка, добавил он.
Мы следим за новостями из армии: ведь она - и защита наша, и предмет законной гордости. Но давайте не будем забывать, что и там далеко не все так гладко: не до конца искоренена "дедовщина", случаются жуткие факты коррупции, не говоря уж о техногенных ЧП. Всколыхнула многих и история срочника из Забайкалья Рамиля Шамсутдинова, расстрелявшего офицеров и сослуживцев в воинской части. Знать и громко говорить об этом - вовсе не означает "очернять" и "подрывать боеспособность", но, увы, нельзя отмахнуться от таких вот заголовков:
Из 35 лет жизни 19 лет наш герой был сектантом. Он «исповедовался» о своем пребывании в секте «Свидетелей Иеговы» (В России деятельность «свидетелей Иеговы» признана экстремистской и запрещена), прозрении и уходе из братства.
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