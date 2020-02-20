Самоубийств среди военных становится больше. Тревожно...

Суммарная доля преступлений, связанных с неуставными проявлениями и рукоприкладством среди военнослужащих в 2019 году составила около 12% от общего числа преступлений, допущенных в войсках.

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Об этом сообщил депутат Госдумы Валерий Рашкин, ссылаясь на ответ первого замглавы Минобороны Валерия Герасимова на его запрос.

Количество военнослужащих, погибших в 2019 году, снизилось на 29% по сравнению с 2015 годом, но в ведомстве обеспокоены высокой долей суицидов, а также гибели людей в результате нарушений требований безопасности, авиакатастроф, утоплений и отравлений. Конкретных цифр не приведено.

Одно из последних происшествий такого рода произошло на днях в Печенге. Представители Северного флота ВМФ России подтвердили гибель военнослужащего-контрактника из мурманской части. По предварительным данным, он совершил суицид. Тело контрактника нашли в квартире по месту жительства после того, как накануне он не вернулся на службу после выходного дня.

Ранее заместитель главного военного прокурора Сергей Скребец заявил, что в 2019 году увеличилось число преступлений насильственного характера со стороны командиров в отношении подчиненных.

По его словам, в целом уровень преступности в войсках в 2019 году стабилизировался, однако зафиксирован рост случаев насилия, посягательств на военное имущество, хищения бюджетных средств.

Насилие в армии часто связано с тем, что младшие и старшие командиры нарушают базовые требования воинских уставов, подчеркнул Скребец. Эта категория командиров, констатировал он, еще не избавилась от привычки кулаками «контролировать» подчиненных. При этом большинство уличенных в рукоприкладстве командиров заявляют, что им якобы не хватает уставных полномочий для поддержания порядка, добавил он.

Мы следим за новостями из армии: ведь она - и защита наша, и предмет законной гордости. Но давайте не будем забывать, что и там далеко не все так гладко: не до конца искоренена "дедовщина", случаются жуткие факты коррупции, не говоря уж о техногенных ЧП. Всколыхнула многих и история срочника из Забайкалья Рамиля Шамсутдинова, расстрелявшего офицеров и сослуживцев в воинской части. Знать и громко говорить об этом - вовсе не означает "очернять" и "подрывать боеспособность", но, увы, нельзя отмахнуться от таких вот заголовков:

По инф. rosbalt.ru

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