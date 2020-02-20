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По Крымскому мосту с 7 марта запустят рельсовые автобусы
|Ольга Игнатова, «Российская газета»
|20 Февраля 2020 г.
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Между Керчью и Анапой с 7 марта будут курсировать комфортабельные рельсовые автобусы, сообщает Минтранс России.
Рельсовые автобусы свяжут регулярным сообщением населенные пункты на обоих берегах Керченского пролива. Из Керчи в Анапу и обратно в пятницу и в выходные дни рельсовые автобусы будут ходить три раза в день. В остальные дни — дважды в день. Время в пути составит два часа.
Перевозчиком выступит Южная пригородная пассажирская компания. Ожидается, что новый маршрут будет востребован как местными жителями, так и туристами. Билеты можно будет купить в кассах железнодорожных вокзалов и у билетных кассиров непосредственно в поезде. Кроме того, с 7 марта планируется открыть продажу на сайте перевозчика.
Напомним, с 25 декабря в Крым из Москвы и Санкт-Петербурга также запустили пассажирские поезда.
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