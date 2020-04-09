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Российские миллиардеры все богатеют. А кто больше всех?

По инф. polit.ru   
09 Апреля 2020 г.
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Журнал Forbes составил рейтинг российских миллиардеров, увеличивших в 2020 году свои состояния, несмотря на кризис и пандемию коронавируса. Лидером стал бизнесмен и сенатор от Дагестана Сулейман Керимов и его семья. За год они разбогатели на $3,7 млрд, сообщает Forbes Россия.

Forbes опубликовал рейтинг самых разбогатевших в 2020 году российских миллиардеров

  • Сулейман Каримов смог увеличить свое состояние несмотря на кризис и пандемию коронавируса

Успех сенатора издание связывает с растущими в условиях экономической нестабильности ценами на золото. Сын Керимова Саид контролирует компанию «Полюс», которая занимается золотодобычей. Состояние семьи Керимова за год выросло почти на треть — с $6,3 млрд до $10 млрд.

На втором месте рейтинга — владелец инвестиционной компании «Интеррос» Владимир Потанин. Его доход увеличился на $1,6 млрд за счет роста котировок «Норильского никеля».

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Третье место занял бизнесмен Михаил Прохоров. Его состояние выросло на $1,4 млрд, в результате закрытия сделки по продаже баскетбольного клуба Brooklyn Nets и его домашней арены Barclays Center в Нью-Йорке. Покупателем стал сооснователь китайского интернет-гиганта Alibaba Джозеф Цай. Общая сумма сделки по продаже Brooklyn Nets составила около $3,5 млрд.

На четвертом месте — совладелец «Фармстандарта» Виктор Харитонин. Его состояние стало больше на $1,1 млрд за счет резкого роста акций компании на фоне пандемии коронавируса.

Пятерку лидеров замыкает депутат Госдумы Андрей Скоч с семьей. По данным Forbes, они заработали $1,1 млрд. Семья Скоча владеет долями в USM Holdings (30%) и аэропорте Внуково (61,5%). Формально активами владеет его отец, пенсионер Владимир Скоч. Основные активы группы USM — «Металлоинвест», «МегаФон» и Mail.ru Group.

Также в десятку самых разбогатевших россиян вошли основатель холдинга USM Алишер Усманов, владелец мессенджера Teleram Павел Дуров, владелец пакетов УГМК, «Кузбассразрезугля», «Трансмашхолдинга» Искандер Махмудов, основной акционер банка «Россия» и владелец пакета акций «Согаза» Юрий Ковальчук и основатель RTP Global Леонид Богуславский.

Добавим, что, по оценкам Росстата, численность россиян, денежные доходы которых ниже прожиточного минимума (уровень бедности), во II квартале 2019 года составила 18,6 млн человек (то есть 12,7% от всего населения). В 2018 году, во II квартале, за чертой бедности проживало 12,5% населения. В годовом выражении уровень бедности в России вырос на 0,2 процентного пункта.

  • Богатство и бедность - постоянная тема нашего портала. Об этом горько и обидно писать, но хотя бы замалчивать этот чудовищный контраст нельзя!

Polit.ru

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