Принц Гарри похвастался снимком сынишки: малыш умилительный!

Герцог и герцогиня Сассекские, принц Гарри и его жена Меган Маркл опубликовали в своем официальном инстаграме фотографию грудного сына Арчи.

Публикация приурочена ко Дню отца, который отмечают в ряде стран 16 июня. В подписи к снимку отмечается, что это особый — первый — День отца для малыша Арчи.

Арчи Харрисон Маунбеттен-Виндзор родился 6 мая и стал седьмым в очереди на престол. Это первый ребенок принца Гарри и Меган Маркл и восьмой правнук Елизаветы II.

Кстати, вы знали о том, что рождение сына Гарри стало разочарованием для принца Чарльза? Оказывается, отец ждал появления на свет девочки, а никак не второго мальчика. Когда принцу Уэльскому показали ребенка, он даже не пытался скрыть своё разочарование: "А, так это мальчик… Да ещё и рыжий!". Супруга пыталась объяснить ему, что малыш унаследовал цвет волос от её родни. Но Чарльз так и не сменил гнев на милость и даже назвал ребёнка "запасным наследником". А затем уехал в Виндзор, где играл с друзьями в конное поло, а принцесса Диана после родов осталась одна без поддержки мужа.

Сейчас принцу Гарри 33 года. Его свадьба с бывшей американской актрисой и фотомоделью Меган Маркл состоялась в минувшем мае.

Polit.ru

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