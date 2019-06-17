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Принц Чарльз назвал своего сына Гарри "запасным наследником"
Анастасия ШИЛОВА   
17 Июня 2019 г.
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Недавно Пол Баррел, бывший дворецкий принцессы Дианы, вновь рассказал подробности о жизни королевской семьи. По его словам, рождение сына Гарри стало разочарованием для принца Чарльза, потому что отец ждал появления на свет девочки, а никак не второго мальчика.

Принц Чарльз назвал своего сына Гарри "запасным наследником"



Принцесса Диана знала об этом, и до последнего умалчивала о том, какого пола ее будущий ребенок. Она считала, что увидя сына, муж всё же обрадуется и полюбит малыша, но и тут её ждало разочарование. Когда принцу Уэльскому показали ребенка, он даже не пытался скрыть своё разочарование: "А, так это мальчик… Да ещё и рыжий!". Супруга пыталась объяснить ему, что малыш унаследовал цвет волос от её родни. Но Чарльз так и не сменил гнев на милость и даже назвал ребёнка "запасным наследником". А затем уехал в Виндзор, где играл с друзьями в конное поло, а принцесса Диана после родов осталась одна без поддержки мужа.

В этот период отношения супругов резко ухудшилось. Рождение сына было для Дианы последним шансом наладить отношения супругом, но ничего подобного не произошло. По слухам, тогда Чарльз снова сошёлся с бывшей возлюбленной Камиллой Паркер-Боулз, что стало последней каплей для принцессы, и она решила отомстить, хотя и не сразу.

Диана рассказала прессе подробности жизни мужа, чем вызывала у него бурю негодования. А как-то раз и вовсе устроила скандал в Букингемском дворце. После развода ей нельзя было появляться на светских мероприятиях, но в 1993 году Диана попросила у Елизаветы II разрешения прийти на банкет в честь президента Португалии. Появившись на празднике, она тем самым совершила неслыханный поступок для королевской семьи, унизила бывшего мужа и доказала своё превосходство.

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