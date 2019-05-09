Елизавета II познакомилась со своим восьмым правнуком, у которого уже есть имя

Британский принц Гарри и его жена Меган Маркл объявили имя сына. Ребенок родился два дня назад.

Малыша назвали Арчи Харрисон Маунтбаттен-Виндзор, гласит сообщение четы герцогов Сассекских.

Елизавета II, глава монархии Великобритании, уже навестила внука. «Во второй половине сегодняшнего дня Их Королевские Высочества познакомили Ее Величество королеву с восьмым правнуком», — отметили в Виндзорском замке.

На торжестве также присутствовали супруг королевы Филипп, герцог Эдинбургский, и мать Меган Маркл.

По инф. rosbalt.ru

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