Пример для подражания: Австрия решила бесплатно раздавать просрочку

Власти Австрии собираются запретить магазинам выбрасывать просроченные продукты питания и обяжут торговые точки передавать их бесплатно на нужды благотворительных организаций. Такая мера предусмотрена в рабочей программе нового кабинета министров на 2020-2024 годы «Ответственность за Австрию». (Отличная инициатива, которую стоило бы взять за пример и российским чиновникам. - прим. МГ.)

«План противодействию росту пищевых отходов» заявлен целью коалиционного кабинета министров Австрийской народной партии (АНП) и партии «Зеленые». Он предполагает создание системы распределения продуктов питания в партнерстве с производителями, торговыми компаниями и благотворителями.

Обязанность по распределению просрочки возложена на специальный координационный центр.

Напомним, что в России продукты с истекающим или истекшим сроком годности запрещено отдавать нуждающимся.

Власти Австрии выступили с совершенно здравомыслящим предложением: отдавать просроченные продукты питания нуждающимся, ведь выбрасывать их - это настоящее кощунство. Хотелось бы, чтобы примеру австрийцев последовали и в России, где разрыв между богатством и бедностью колоссален. И это доказывает то, что выброшенные на мусорку просроченные продукты питания разлетаются с сумасшедшей скоростью. Да, конечно, среди подбирающих "просрочку" - есть и просто прагматичные люди, которые делают это не из голода, а из любви к халяве. А есть - и откровенные бедняки. По данным главы Счетной палаты Алексея Кудрина, в России насчитывается почти 20 млн человек за чертой бедности, им приходится «все время биться за выживание», а в этой битве и просрочка на столе - на вес золота. Но это одна сторона проблемы. Есть и другая: у нас в стране официально существует позорная и порочная практика уничтожения "санкционных" продуктов, которые предприниматели просто вынуждены, по закону, уничтожать - несмотря на то, что они вполне доброкачественны. И это возмущает не меньше...

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По инф. rosbalt.ru

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