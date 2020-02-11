Приговор отчиму-истязателю: четыре года колонии. Справедливо?

В Пермском крае признан виновным 30-летний местный житель, который три года издевался над малолетним сыном своей сожительницы, передает пресс-служба регионального СУ СК РФ.

Согласно материалам дела, обвиняемый с 2016 по 2019 годы избивал ребенка и издевался над ним — в частности, запрещал ходить в туалет и ставил коленями на макароны.

Суд признал мужчину виновным в истязании несовершеннолетнего с применением пытки. Он приговорен к 4 годам и 2 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима.

К сожалению, дети зачастую оказываются беззащитны не только перед приемными родителями, но даже и перед своими собственными.А главное, что такие случаи, увы, не единичны. Люди, нервные и задерганные, срывают на малышах свою злобу, а защитить детишек по большей части оказывается некому...

Напомним о других случаях истязания детей отчимами:



В Москве мужчина из Нальчика заставлял своего пасынка приседать, бил по лицу и грубо тянул за руки, а также угрожал расправой. Родственники мужчины жаловались на него в полицию, его задерживали, но потом отпускали. В итоге этим случаем заинтересовались следователи.



Похожий метод воспитания использовал и житель Омска. Там 35-летний мужчина ставил своего восьмилетнего пасынка коленями на гречку «в воспитательных целях». В результате таких наказаний у мальчика были сильно повреждены ноги, в кожу которых крупа практически «вросла».

По инф. rosbalt.ru

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