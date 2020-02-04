Когда отчим-изверг, а мама с ним заодно...

Cледователи заинтересовались сообщениями о мужчине в Москве, издевавшемся над пятилетним ребенком. Мучения ребенка в семье снимали на видео.

Как сообщает издание «Подъем», мужчина из Нальчика заставлял своего пасынка приседать, бил по лицу и грубо тянул за руки, а также угрожал расправой. Издание выяснило, что родственники мужчины жаловались на него в полицию, его задерживали, но потом отпускали.

В настоящее время в произошедшем разбираются следователи СК РФ.

По данным РЕН ТВ, у жестоко наказанного отчимом ребенка выявили ушиб мягких тканей и гематому губы, рану на верхней челюсти. Также у мальчика выпал один зуб.

Согласно данным из соцсетей, мать мальчика знала о методах «воспитания» своего мужа и не препятствовала им.

К сожалению, дети зачастую оказываются беззащитны не только перед приемными родителями, но даже и перед своими собственными. В самом деле, как можно матери разрешать издеваться над сынишкой, да еще и на видео снимать? Мать ли это? Скорее, садистка, ведь это она позволяла своему мужчине так себя вести по отношению к ребенку. А главное, что такие случаи, увы, не единичны. Люди, нервные и задерганные, срывают на малышах свою злобу, а защитить детишек по большей части оказывается некому...

Напомним о других случаях истязания детей отчимами:



В Красновишерске Пермского края мужчина в течение трех лет жестоко пытал малолетнего пасынка, которому к моменту начала истязаний было всего четыре года. Мужчина избивал ребенка и надолго ставил его в угол на колени на макароны, не пуская в туалет.

Похожий метод воспитания использовал и житель Омска. Там 35-летний мужчина ставил своего восьмилетнего пасынка коленями на гречку «в воспитательных целях». В результате таких наказаний у мальчика были сильно повреждены ноги, в кожу которых крупа практически «вросла».

По инф. rosbalt.ru

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