Кот Степка спасен пожарными: «Живой, зверюга!»

В Спасске-Дальнем пожарные спасли жизнь коту Степке. Видео спасательной операции сотрудники МЧС опубликовали в своем Instagram.

Животное надышалось угарным газом, и чтобы привести его в сознание, пришлось сделать массаж грудной клетки.

«Покачай ему живот, дышать ему тяжело. О, спасаемый. Все. Ожил, зверюга. Откачали его. Живой, зверюга», — говорили спасатели, пока откачивали Степку и поливали его водой из бутылки.

Когда кот пришел в себя и замяукал, его вернули хозяевам.

В комментариях к ролику пользователи соцсетей благодарят пожарных. «Спасибо за человечность, неравнодушие и доброту!» — пишут пользователи.

По инф. rosbalt.ru

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