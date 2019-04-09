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Кот Степка спасен пожарными: «Живой, зверюга!»
По инф. rosbalt.ru   
09 Апреля 2019 г.
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В Спасске-Дальнем пожарные спасли жизнь коту Степке. Видео спасательной операции сотрудники МЧС опубликовали в своем Instagram.

pozhar 874

Животное надышалось угарным газом, и чтобы привести его в сознание, пришлось сделать массаж грудной клетки.

«Покачай ему живот, дышать ему тяжело. О, спасаемый. Все. Ожил, зверюга. Откачали его. Живой, зверюга», — говорили спасатели, пока откачивали Степку и поливали его водой из бутылки.

Когда кот пришел в себя и замяукал, его вернули хозяевам.

В комментариях к ролику пользователи соцсетей благодарят пожарных. «Спасибо за человечность, неравнодушие и доброту!» — пишут пользователи.

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Сегодня 06.04.2019 года, в Спасске-Дальнем пожарные 23ПСЧ вынесли из зоны задымления надышавшегося угарным газом кота Степку и откачивали умирающее животное. Был сделан массаж грудной клетки. Когда кот смог самостоятельно дышать и замяукал, его вернули хозяевам. Кот остался жив. ПРОЖИТЬ ОДНУ ЖИЗНЬ-СПАСТИ СОТНИ... @russianfirefighters ____________________________________________ #spassk#спасскдальний #пожар#проишествие#emercom#мчс#пожарный#спасатели#пожарные#Spasskdalni#fire#firefighter #feuerwehr #fireprotection #firebrigade#lifesaver#01#911#работа#пожарнаяохрана#firetruck#feuerwehrauto#firefighter#firefighterpost#firefighterheros#firefighterwife#firefightermen#firefighterintraining#25регион

Публикация от МЧС СПАССК- Д 20 ОФПС (@mchs_spassk_dalniy_20ofps)

По инф. rosbalt.ru

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