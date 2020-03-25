Польша выдала России совладельца «Зимней вишни». Наконец-то!

Польша выдала России директора компании «Кемеровский Кондитерский Комбинат», совладельца торгового центра «Зимняя вишня» Вячеслава Вишневского. Об этом 24 марта сообщила пресс-служба Генпрокуратуры России.

Следственный комитет РФ заочно вменил Вишневскому ч. 5 ст. 291 (дачу взятки в особо крупном размере). По версии следствия, бизнесмен подкупал сотрудников проверяющих органов, которые принимали работы по реконструкции здания «Зимней вишни» в 2013–2014 годах. В 2016 году Вишневский покинул страну и уехал в Италию.

После пожара, жертвами которого стали 60 человек, экс-гендиректора кондитерского комбината объявили в международный розыск. В начале марта 2019 года польская полиция задержала Вишневского в районе границы с Украиной.

В марте 2019 года Российская Генпрокуратура направила в польское министерство юстиции запрос на выдачу Вишневского.

Региональная прокуратура дождалась подтверждения на арест из России и обратилась в суд, который поместил задержанного под стражу в режиме ожидания экстрадиции.

На заседании суда Вишневский отрицал свою причастность к инкриминируемому ему взяточничеству, а защита предлагала внести залог за его освобождение, но судья отказал.

Напомним, 25 марта 2018 года произошел пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где были расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В итоге пострадали 79 человек. Погибли 60 человек, из них 37 были несовершеннолетними.

В июле 2018 года начался снос этого ТЦ. 15 сентября 2019 года на его месте открыли «Сквер ангелов».

8 апреля 2019 года пострадавшим во время пожара в «Зимней вишне», которым был причинен тяжкий вред здоровью, назначили компенсацию в 400 тыс. рублей.

В мае 2019 года Заводский районный суд Кемерово начал рассматривать первое уголовное дело о пожаре в «Зимней вишне». Обвиняемыми по нему стали восемь человек. Все они были арестованы весной 2018 года и находятся в СИЗО уже больше года.

В декабре 2019 года Рудничный районный суд Кемерово обязал собственников сгоревшего торгового центра «Зимняя вишня» выплатить 118 млн рублей родственникам погибших.

Наш портал для пожилых подробно рассказывал об этой трагедии, и вот заголовки:

Polit.ru

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