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Сколько стоит жизнь человека? Потерявшая в "Зимней вишне" ребенка мать выставляет иск на 100 млн
По инф. rosbalt.ru   
23 Мая 2019 г.
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Жительница Кемерово потребовала выплатить ей 100 млн рублей за гибель дочери при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня». Напомним, начался суд над обвиняемыми в трагедии, где погибло 60 человек - и которая потрясла всю Россию.

Сколько стоит жизнь человека? Потерявшая в "Зимней вишне" ребенка мать выставляет иск на 100 млн

Потерпевшая Татьяна Балахнина подала в суд гражданский иск о компенсации морального вреда, передает ТАСС. Она рассказала, что ее дочь с одноклассницами находилась в кинотеатре торгового центра. Родители ждали детей в кафе на первом этаже. Одна из девочек позвонила матери и сообщила, что начался пожар и они не могут дышать. Родители пытались прорваться к детям, но их не пустили. При этом, по словам Балахниной, пожарные «не торопились заходить в здание».

«Целостность семьи разрушена полностью», — отметила женщина и оценила причиненный ей ущерб в 100 млн рублей.

  • В среду суд Кемерово начал допрос потерпевших по делу о пожаре в «Зимней вишне», где погибли 60 человек. По уголовному делу проходят фигурантами 15 человек.
...100 миллионов рублей - много это или мало? Конечно, когда речь идет о компенсациях подобного ущерба - мы говорим лишь о "суммах в утешение", сама по себе жизнь человека бесценна. Но суровая правда жизни такова, что иногда речь заходит и о "презренном металле". Чем будет руководствоваться суд? Какую сумму присудили бы безутешной матери вы?

По инф. rosbalt.ru

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