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Поклонники переживают за Джеки Чана, который якобы заразился коронавирусом
По инф. argumenti.ru   
28 Февраля 2020 г.
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Сегодня некоторые СМИ написали, что актёр из Гонконга заразился коронавирусом на вечеринке. Чтобы развеять слухи, Джеки Чан лично обратился к поклонникам через соцсети.

Поклонники переживают за Джеки Чана, который якобы заразился коронавирусом


Актёр опроверг информацию о заражении коронавирусом. Джеки Чан написал, что он здоров и не находится на карантине.

По его словам, после слухов в СМИ, ему пишут его друзья и интересуются, все ли у него в порядке. Ему приятна такая забота знакомых и незнакомых людей.

Также ему присылают посылки с подарками из разных стран мира, в том числе медицинские маски. Джеки Чан попросил своих помощников и представителей передать маски тем, кому они сейчас точно необходимы.

По инф. argumenti.ru

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