|
Коронавирус: что делать, если обнаружены признаки инфекции?
|По инф. pnp.ru
|28 Февраля 2020 г.
|
При подозрении на коронавирус необходимо изолировать больного в отдельной комнате и вызвать медиков, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
Заболевшему стоит выделить отдельную комнату. Также следует держаться от него на расстоянии не меньше одного метра, рассказали в ведомстве.
При необходимости врач-терапевт или специалисты скорой помощи возьмет у больного анализ и направит его в организации Роспотребнадзора для диагностики коронавируса.
«Сдать анализ можно только по направлению врача», — подчеркнули в ведомстве, указав, что тестов на коронавирус в частных клиниках нет, диагностика проводится только в в центрах гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора.
По последним данным, число зараженных в Китае уже превысило 78 тысяч человек, 2744 умерли, излечились свыше 32 тысяч. За пределами КНР случаи заражения зарегистрированы в 37 странах, число зараженных достигло 2918, 44 человека скончались.
Ранее Россия приостановила авиасообщение с Ираном. С 1 марта будет временно ограничен въезд в страну иностранцев с территории Южной Кореи.
А вот еще несколько свежих заголовков об этой опасной инфекции:
По инф.
Интересное на нашем портале для пожилых: Алла Пугачева • Остеопороз • Смерть • Коллекции и коллекционеры • Тайны и сенсации • Онкология • Льготы • Компенсации • Наследство • Возрастная мода • Семья • Монархи • Инвалидность • Секс пожилых • Общественное мнение • Путешествия • Гимнастика 50+ • Медицинские льготы для пенсионеров, о которых все помалкивают • Мистика • Мошенники атакуют пенсионеров • Новости образования • Сбережения! • Секреты красоты • Долгожители • Из жизни звезд! • Гадание на афоризмах • Обращение в ЕСПЧ - как сделать? •