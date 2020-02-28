Коронавирус: что делать, если обнаружены признаки инфекции?

При подозрении на коронавирус необходимо изолировать больного в отдельной комнате и вызвать медиков, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

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Заболевшему стоит выделить отдельную комнату. Также следует держаться от него на расстоянии не меньше одного метра, рассказали в ведомстве.

При необходимости врач-терапевт или специалисты скорой помощи возьмет у больного анализ и направит его в организации Роспотребнадзора для диагностики коронавируса.

«Сдать анализ можно только по направлению врача», — подчеркнули в ведомстве, указав, что тестов на коронавирус в частных клиниках нет, диагностика проводится только в в центрах гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора.

По последним данным, число зараженных в Китае уже превысило 78 тысяч человек, 2744 умерли, излечились свыше 32 тысяч. За пределами КНР случаи заражения зарегистрированы в 37 странах, число зараженных достигло 2918, 44 человека скончались.

Ранее Россия приостановила авиасообщение с Ираном. С 1 марта будет временно ограничен въезд в страну иностранцев с территории Южной Кореи.

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