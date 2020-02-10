Джеки Чан готов бороться против коронавируса

Известный актер Джеки Чан заявил, что готов поможет китайским ученым в создании вакцины против смертельно опасного коронавируса. По его словам, он готов на все, чтобы помочь своей стране.

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Звезда планирует выделить 1 млн юаней (приблизительно 9 млн рублей) на разработку лекарственного препарата против коронавируса. Кроме того, Джеки Чан будет поставлять в КНР защитные маски и костюмы.



Актер считает, что борьба с заболеванием должна носить «народный» характер и оставаться в стороне не получится. Он отметил, что поступает, как «обычный» человек, а свою сумму называет «скромной».

По инф. argumenti.ru

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