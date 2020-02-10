ЗДРАВСТВУЙТЕ!

СПРАВКИ
ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ
НА КАЛЕНДАРЕ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
ОБЩЕНИЕ
ПАРТНЕРСТВО

Джеки Чан готов бороться против коронавируса
По инф. argumenti.ru   
10 Февраля 2020 г.
Изменить размер шрифта

Известный актер Джеки Чан заявил, что готов поможет китайским ученым в создании вакцины против смертельно опасного коронавируса. По его словам, он готов на все, чтобы помочь своей стране.

Джеки Чан готов бороться против коронавируса


Звезда планирует выделить 1 млн юаней (приблизительно 9 млн рублей) на разработку лекарственного препарата против коронавируса. Кроме того, Джеки Чан будет поставлять в КНР защитные маски и костюмы.

Актер считает, что борьба с заболеванием должна носить «народный» характер и оставаться в стороне не получится. Он отметил, что поступает, как «обычный» человек, а свою сумму называет «скромной».

По инф. argumenti.ru

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...
ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 