Подозревается супруга премьера Израиля: накушала за госсчёт на сто тысяч долларов!

Суд оштрафовал супругу премьера Биньямина Нетаньяху Сару на $15 тыс. за заказ ресторанной еды за госсчет. Об этом сообщает The Times of Israel.

Как было установлено, Сара заказывала в офис еду из дорогих ресторанов, а также пользовалась услугами кейтеринга, потратив в общей сложности порядка $100 тыс. Сама Сара пояснила, что это произошло из-за ошибки одного из сотрудников офиса премьера.

Sara Netanyahu, the wife of Prime Minister Benjamin Netanyahu of Israel, will pay about ,000 in fines and restitution to settle accusations that she misused about 0,000 in public funds https://t.co/GP4UlCpAwb