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Подозревается супруга премьера Израиля: накушала за госсчёт на сто тысяч долларов!
По инф. rosbalt.ru   
17 Июня 2019 г.
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Суд оштрафовал супругу премьера Биньямина Нетаньяху Сару на $15 тыс. за заказ ресторанной еды за госсчет. Об этом сообщает The Times of Israel.

Супруга премьера Израиля накушала за госсчёт на сто тысяч долларов

Как было установлено, Сара заказывала в офис еду из дорогих ресторанов, а также пользовалась услугами кейтеринга, потратив в общей сложности порядка $100 тыс. Сама Сара пояснила, что это произошло из-за ошибки одного из сотрудников офиса премьера.

Сам Биньямину Нетаньяху тоже ждет решения от правоохранительных органов. Он может быть обвинен по делам о взяточничестве, мошенничестве и нарушении доверия.

чем цивилизованней страна, тем щепетильней чиновники и граждане относятся к ее проявлениям. И это гуд.

Коррупция есть во всем мире, и даже цивилизованный Израиль, как мы видим, не стал исключением. Но опять же, заметим тенденцию, что чем больше в стране соблюдается закон, тем щепетильнее граждане относятся к его нарушению. Правда, чаще всего махинации с деньгами вскрываются не сразу, а когда чиновник уже покидает свой пост. Но примеры из стран Европы и Латинской Америки подтверждают, что сухими из воды коррупционерам всё равно выйти не удаётся.

По инф. rosbalt.ru

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