Подозревается супруга премьера Израиля: накушала за госсчёт на сто тысяч долларов!

Суд оштрафовал супругу премьера Биньямина Нетаньяху Сару на $15 тыс. за заказ ресторанной еды за госсчет. Об этом сообщает The Times of Israel.

Как было установлено, Сара заказывала в офис еду из дорогих ресторанов, а также пользовалась услугами кейтеринга, потратив в общей сложности порядка $100 тыс. Сама Сара пояснила, что это произошло из-за ошибки одного из сотрудников офиса премьера.

Sara Netanyahu, the wife of Prime Minister Benjamin Netanyahu of Israel, will pay about ,000 in fines and restitution to settle accusations that she misused about 0,000 in public funds https://t.co/GP4UlCpAwb — The New York Times (@nytimes) 12 июня 2019 г.

Сам Биньямину Нетаньяху тоже ждет решения от правоохранительных органов. Он может быть обвинен по делам о взяточничестве, мошенничестве и нарушении доверия.

чем цивилизованней страна, тем щепетильней чиновники и граждане относятся к ее проявлениям. И это гуд.

Коррупция есть во всем мире, и даже цивилизованный Израиль, как мы видим, не стал исключением. Но опять же, заметим тенденцию, что чем больше в стране соблюдается закон, тем щепетильнее граждане относятся к его нарушению. Правда, чаще всего махинации с деньгами вскрываются не сразу, а когда чиновник уже покидает свой пост. Но примеры из стран Европы и Латинской Америки подтверждают, что сухими из воды коррупционерам всё равно выйти не удаётся.



Хотите читать нас в социальных сетях? Пожалуйста: Одноклассники , Facebook , ВКонтакте . А еще есть Яндекс-Дзен .

По инф. rosbalt.ru

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ