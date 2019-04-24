Во Франции пойдет под суд бывший премьер-министр

Бывший премьер Франции Франсуа Фийон и его супруга предстанут перед судом за растрату государственных средств. Как сообщает газета Le Monde, уголовное дело передано в суд. Ва

Фийону грозит до 10 лет тюрьмы и штраф до 1 млн евро. Вместе с ним перед судом предстанет его супруга Пенелопа за соучастие в растрате.

Скандал вокруг Фийона и его супруги возник в 2017 году в разгар предвыборной кампании, в которой экс-премьер был кандидатом в президенты.

Напомним, что в более-менее цивилизованных странах судебные разбирательства по "грешкам" власть имущих - дело достаточно распространенное. Например, в Аргентине недавно осужден даже бывший президент... Претензии к лидерам наций могут быть реальными, а могут оказаться и безосновательными: разобраться в этом и призван независимый суд. В контексте же пост-советских реалий (когда президенты бывших республик СССР пытаются максимально долго сохранить свою власть и, следовательно, неприкосновенность) нам важно подмечать следующее: мир не рушится из-за того, что кто-то из ведущих политиков разоблачен как махинатор, никаких революций или гражданских войн это не вызывает. Система должна быть выстроена так, чтобы у страны был запас прочности на случай злоупотреблений кого-то из должностных лиц.

По инф. rosbalt.ru

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