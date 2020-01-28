Пикетчики в Санкт-Петербурге требуют признать Медсанчасть № 1 объектом культурного наследия

Жители Петербурга вышли на массовый пикет-прогулку к зданию медсанчасти на острове Декабристов. Градозащитники, активисты и оппозиционные депутаты выступают против сноса здания и уничтожения дворцово-паркового ансамбля середины XX века. У медсанчасти собралось порядка 100 человек, многие жители пришли с маленькими детьми.

24 января проект распоряжения об отказе во включении в реестр здания медсанчасти был опубликован на официальном сайте КГИОП. Этого добивался застройщик «Петротрейд», по словам градозащитников, планирующий выстроить на месте медсанчасти жилой дом.

В пикетах приняли участие депутаты петербургского ЗакСобрания Алексей Ковалев, Борис Вишневский и муниципальные депутаты. «Мы должны показать, что эта ситуация не останется вне внимания. Не допустим, чтобы приехали бульдозеры и разобрали здание по кирпичикам. — сказал Алексей Ковалев. — Московский эксперт, которая провела экспертизу здания — это профессиональный человек, но здесь речь идёт о деньгах, которые ей заплатил застройщик. Кто платит, тот и заказывает музыку».

Пикетирующие требуют признать Медсанчасть № 1 завода им. М.И. Калинина объектом культурного наследия регионального значения и передать его государственному медицинскому учреждению, а сад, окружающий здание, включить в ЗНОП. «У нас поликлиник здесь раз-два и обчелся. Куда людям ходить? Конечно, здесь нужно создать поликлинику, — заявил Борис Вишневский. — Но на элитном жилом доме, конечно заработать можно больше». Депутат отметил, что судьбу здания будут обсуждать на градостроительном совете города.

До сих пор медсанчасть имела статус выявленного ОКН как интересный образец здания медицинского назначения в стиле «сталинского неоклассицизма». На архитектурном сайте Citywalls здание называют «прекрасным образцом зрелого «сталинского неоклассицизма», отмечают полное отсутствие советской символики и сожалеют, что из-за неудачного расположения в промзоне здание оказалось незамеченным искусствоведами.

КГИОП, принимая решение, опирался на государственную историко-культурную экспертизу, которую провела московский эксперт Татьяна Кудрявцева по заказу «ГарантСтрой». Она заявила об «упрощенной» архитектуре здания и «бессмысленной планировке сада» и призвала исключить здание из реестра выявленных объектов культурного наследия.

КГИОП опубликовал на сайте официальное заявление, в котором отмечается что «манипулирование статусом памятника — удобный и простой инструмент влияния на инвестора или собственника, поскольку тема сохранения наследия в Санкт-Петербурге вполне справедливо вызывает большой общественный резонанс». Чиновники призывают людей задуматься, что на самом деле стоит «за раздуванием скандала». «Подчеркнем, что отказ во включении в реестр — отнюдь не «зеленый сигнал» к сносу какого-либо объекта», — утверждает КГИОП.

У властей и граждан мнения по определенным вопросам иногда расходятся. И в надежде быть услышанными и повернуть решение проблемы в свою сторону люди используют разные методы, например, устраивают собрания с привлечением ответственных лиц, пикеты и т.д. Влиять на жизнь активистам и их единомышленникам в некоторых случаях удается, например, в Екатеринбурге граждане смогли отстоять сквер, есть хорошие сообщения и по станции Шиес, о которой СМИ сообщали в связи с громким экологическим противостоянием. И сфера культуры тоже иногда «вспыхивает» волнениями. А об этом публикации можно посмотреть ниже:

По инф. rosbalt.ru

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