Деревенские жители протестуют против планов Никиты Михалкова устроить у них пожар

Жители карельской деревни Кинерма, включенной в список самых красивых деревень России, потребовали от властей запретить постановочный пожар во время съемок студией Никиты Михалкова фильма «Огонь».

Как сообщает «Интерфакс», ссылаясь на свои источники, возгорание во время съемок фильма-катастрофы о подвиге пожарных лесоохраны планируется устроить в одном из деревянных зданий Кинермы.

«На территории находится десять памятников архитектуры. Наша деревня представляет не меньшую ценность, чем музей под открытым небом „Кижи“. Мы уже более 20 лет сохраняем свою деревню», — рассказала агентству жительница деревни Ольга Гоккоева.

В МЧС Карелии заявили, что представители киностудии не обращались с просьбой обеспечения безопасности во время съемок, но спасатели пообещали взять ситуацию под контроль. «На место съемок будет направлен представитель пожарного надзора», — отметили в ведомстве.

По инф. rosbalt.ru

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