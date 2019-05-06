Имя Даниила Гранина увековечено в названии петерубржского сада. Но памятная табличка — "не предусмотрена"

Группа жителей Северной столицы повесила табличку с названием на ограду сквера Даниила Гранина. Ранее они направляли обращение к врио губернатора города с просьбой разместить соответствующий указатель, однако получили ответ, что «установка табличек наименований скверов» не предусмотрена. После этого они повесили указатель сами. Об этом сообщили участники инициативной группы.

Имя Даниила Гранина было присвоено территории между Соляным переулком и Гагаринской улицей год назад, однако это решение оставалось на бумаге — табличка с новым названием так и не появилась.

«Местные жители по привычке называют сад Соляным или Гагаринским и очень удивляются, когда случайно узнают, что теперь это сад Даниила Гранина. И это называется „увековечением памяти“? По-моему, это формальное и безответственное отношение власти органов исполнительной власти к порученному делу», — отмечается в обращении жителей города к врио губернатора.

Также в администрации сообщили, что согласование для размещения подобных табличек не требуется. Однако в настоящее время согласовывается проект постановления правительства города о внесении изменений в существующие регламенты. Благодаря этому «топонимические доски» все-таки должны появиться на территории скверов. Ориентировочный срок утверждения проекта — сентябрь 2019 года.

Однако жители города не стали дожидаться осени и установили табличку уже сейчас.

Ранее на стене дома Малая Посадская, 8, где жил Даниил Гранин, была открыта мемориальная доска, посвященная памяти писателя.

По инф. rosbalt.ru

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