На Дону киношники превратили памятник военной архитектуры в свалку

Жители станицы Старочеркасская в Ростовской области требуют, чтобы в расположенной там Анненской крепости навели порядок после несостоявшихся съемок многосерийного фильма «Атаман». Ради него в памятнике военного зодчества еще два года назад были возведены декорации, от которых остались, как пишет «Российская газета», завалы строительного мусора.

Декорации были масштабными — в них планировалось снимать жизнь казачьей станицы. Велись также разговоры о развитии туристического и гостиничного бизнеса в рамках кинокластера — вплоть до создания в Анненской крепости парка развлечений для семейного отдыха.

Однако съемки в этих декорациях так и не состоялись, их демонтировали и перевезли на окраину Ростова, оставив в крепости «самую настоящую свалку».

Между тем, в Старочеркасской в мае традиционно проводились всероссийские казачьи состязания — шермиции, а из-за состояния крепости это мероприятие оказалось под вопросом.

«Киногруппа оставила разруху, а мы остались в безвыходном положении. Уже несколько дней пытаемся дозвониться представителям кинокластера, однако они не отвечают. Придется мусор вывозить самостоятельно. Даже трудно сказать, сколько времени это займет», — заявил директор Старочеркасского музея-заповедника Андрей Кляндин.

Polit.ru

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ