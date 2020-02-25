Петросян и Степаненко «помирятся» ради праздничного шоу

6 марта на телеканале «Россия 1» состоится премьера юмористического концерта из нового цикла«Елена Степаненко приглашает». Он будет называться «Ирония весны». Как говорится в пресс-релизе «России 1», в концерте примут участие Елена Воробей, Новые русские бабки, Сосо Павлиашвили, Игорь Маменко, Сергей Дроботенко. Артисты будут петь, шутить и разыгрывать миниатюры.
А 8 марта ответный удар нанесет Евгений Петросян другим праздничным шоу – «Петросян и женщины 2020». «Прозвучат советы мужчинам о том, как поэффектней поздравить своих женщин, а женщинам – как лучше управлять мужчиной, зная, где какой «датчик» у него находится!» – обещают авторы шоу.
Причем среди заявленных участников – примерно те же лица, что и у Степаненко. В обоих проектах, например, фигурирует Елена Воробей. Но у Петросяна к ней присоединятся: Александр Морозов, Карен Аванесян, Михаил Вашуков, Игорь Христенко и др.
Австралийский яхтсмен Билл Хатфилд, которому сейчас 81 год, окончил одиночное кругосветное плавание на своей яхте L’Eau Commotion длиной 38 футов (11,58 метра). Плавание проходило без остановок и в отсутствие какой-либо помощи. Таким образом Хатфилд стал самым пожилым яхтсменом, обогнувшим Землю в одиночку и без стоянок.
Свою роль в фильме «Белое солнце пустыни» артист Анатолий Кузнецов называл клеймом. Хотя признавался, что любил пересматривать эту картину, но относился к себе на экране как к абсолютно чужому человеку.
Величественный древний город Москва – столица России и ее украшение. Архитектурные ансамбли, множество музеев, исторических мест, театров, знаменитые станции московского метро – здесь есть куда сходить и что посмотреть. У москвичей имеются свои излюбленные места для посещений, например, парк Горького или дом-музей Сергея Есенина. И еще у жителей столицы неограниченно время, можно знакомиться со своим городом постоянно. Гости Москвы такой возможности не имеют. Им обычно в небольшой промежуток времени (отпуск, командировка) нужно успеть посетить как можно больше в великом городе. Сделать это можно, если попасть на обзорные экскурсии.
Красавец, любимец публики и замечательный актёр. Аль Пачино стал живой легендой, в героев которого влюблялись миллионы женщин по всему миру. Однако в личной жизни у артиста далеко не всегда всё шло гладко.
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