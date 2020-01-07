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Степаненко после развода категорически отказалась работать с Петросяном
По инф. argumenti.ru   
07 Января 2020 г.
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Актриса Оксана Невежина, которая работает с юмористом Евгением Петросяном, в эфире Первого канала рассказала, что Елена Степаненко категорически отказалась участвовать в шоу бывшего супруга.

Степаненко после развода категорически отказалась работать с Петросяном


Петросян якобы не раз предлагал Степаненко сниматься в его шоу и быть ведущей актрисой, однако бывшая супруга ни разу не согласилась.

Напомним, о причинах расставания юмористов до сих пор нет конкретной информации. Известно лишь, что иск о разводе первая подала Елена Степаненко. Ходят слухи, что брак распался из-за новой пассии Евгения Петросяна – его молодой помощницы Татьяны Брухуновой. Однако также есть мнение, что отношения юмористов зашли в тупик намного раньше, и появление любовницы стало лишь поводом для развода, но не его причиной.

По инф. argumenti.ru

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