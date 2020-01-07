Степаненко после развода категорически отказалась работать с Петросяном

Актриса Оксана Невежина, которая работает с юмористом Евгением Петросяном, в эфире Первого канала рассказала, что Елена Степаненко категорически отказалась участвовать в шоу бывшего супруга.

Хотите читать нас в социальных сетях? Пожалуйста: Одноклассники , Facebook , ВКонтакте . А еще есть Яндекс-Дзен .

Петросян якобы не раз предлагал Степаненко сниматься в его шоу и быть ведущей актрисой, однако бывшая супруга ни разу не согласилась.



Напомним, о причинах расставания юмористов до сих пор нет конкретной информации. Известно лишь, что иск о разводе первая подала Елена Степаненко. Ходят слухи, что брак распался из-за новой пассии Евгения Петросяна – его молодой помощницы Татьяны Брухуновой. Однако также есть мнение, что отношения юмористов зашли в тупик намного раньше, и появление любовницы стало лишь поводом для развода, но не его причиной.

По инф. argumenti.ru

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ