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Елена Степаненко согласилась вести телешоу за миллион рублей
По инф. argumenti.ru   
20 Февраля 2020 г.
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В последние месяцы к Елене Степаненко приковано повышенное внимание со стороны общественности. Во многом этому поспособствовал громкий развод с Евгением Петросяном. Брак артистов длился более тридцати лет.

Елена Степаненко согласилась вести телешоу за миллион рублей


Юмористка не комментирует личную жизнь, но признаётся, что все проблемы заглушает работой. Недавно артистке предложили стать ведущей телешоу. По словам инсайдера, гонорар Степаненко составит порядка миллиона рублей.

- Имя Елены Степаненко сейчас приносит огромный рейтинг. Поэтому телевизионное начальство разных каналов разными способами пыталось «заманить» ее к себе. Вначале Елена Григорьевна отказывалась от всех предложений, а сейчас согласилась. Премьера намечена на ближайшее время. Шоу Степаненко, понятное дело, будет юмористическим, - заявил источник.

По инф. argumenti.ru

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