Елена Степаненко согласилась вести телешоу за миллион рублей

В последние месяцы к Елене Степаненко приковано повышенное внимание со стороны общественности. Во многом этому поспособствовал громкий развод с Евгением Петросяном. Брак артистов длился более тридцати лет.
Юмористка не комментирует личную жизнь, но признаётся, что все проблемы заглушает работой. Недавно артистке предложили стать ведущей телешоу. По словам инсайдера, гонорар Степаненко составит порядка миллиона рублей.
- Имя Елены Степаненко сейчас приносит огромный рейтинг. Поэтому телевизионное начальство разных каналов разными способами пыталось «заманить» ее к себе. Вначале Елена Григорьевна отказывалась от всех предложений, а сейчас согласилась. Премьера намечена на ближайшее время. Шоу Степаненко, понятное дело, будет юмористическим, - заявил источник.
В последние месяцы к Елене Степаненко приковано повышенное внимание со стороны общественности. Во многом этому поспособствовал громкий развод с Евгением Петросяном. Брак артистов длился более тридцати лет.
Рядовой Руслан Мухатов, обвиняемый по делу о дедовщине (ст. 335 УК РФ) в воинской части в поселке Горный в Забайкалье, признал свою вину. В конце октября 2019 года в этой части солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов расстрелял восемь человек.
Экс-преподаватель СПбГУ Олег Соколов дописал роман, посвященный убитой аспирантке Анастасии Ещенко. Об этом 19 февраля рассказал ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников.
В ныне почти забытой песне с непривычным офисному уху названием «Марш энтузиастов» были такие наивные слова: «Мы рождены, чтоб сказку сделать былью». Советские люди, вероятно, искренне верили, что с помощью большой науки и качественного образования можно сделать практически всё. Тогда много во что верили, например, что человека надо оценивать по реальным делам, открытиям и вкладу в общее дело. Сегодня российских учёных оценивают по-другому — сколько статей ты напечатал в нероссийских научных журналах. Каюсь, казалось, что если вдруг сменится на посту министра Михаил Котюков со товарищи и придёт адекватный человек, бешенство наукометрии отпадёт как шелуха. Но, видимо, шелуха сильнее здравого смысла.
Минэкономразвития обновило прогноз социально-экономического развития. В нем ожидания по росту численности населения России до 2024 года были снижены. Так, по состоянию на 1 января 2020 года численность постоянного населения страны составляет 146,74 млн человек.
Украина не должна потерять свои территории или суверенитет после завершения конфликта в Донбассе. С таким заявлением выступил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов (ох, дождаться бы хотя бы завершения стрельбы в этом неспокойном регионе! - прим. МГ).
Тревога по поводу детей, которые оказываются беззащитны в этом мире из-за халатности взрослых, не уменьшается. Родители, бабушки-дедушки порой показывают такую небрежность и невнимательность по отношению к малышам, что мурашки по коже бегут. О новых происшествиях с внуками рассказываем ниже.
Жительница Петербурга задала президенту России вопрос, как прожить на 10 тысяч 800 рублей в месяц. Опубликовано видео разговора Владимира Путина с горожанами у памятника Анатолию Собчаку (президент навестил свой родной город на Неве).
Певица Алсу рассказала, что победить на конкурсе «Голос. Дети» её дочери позволила система голосования. «Я покупала голоса в том количестве, которое приветствовалось и разрешалось правилами Первого канала», - заявила певица.
Сетевое издание «Мои года. Интернет-журнал для уважаемых людей» (moi-goda.ru). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 – 69490 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25 апреля 2017 года.
Учредитель – Общество с ограниченной ответственностью «БайкалТелеИнформ».
Главный редактор - Дронов М.Ю.
Электронный адрес редакции: editorial@moi-goda.ru,
тел.: (3952) 23-04-09.