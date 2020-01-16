Первоклашка в бассейне захлебнулся... жив, но очень плох

В бассейне города Всеволожска Ленобласти захлебнулся ребенок. Трагедия произошла 15 января вечером. (Спрашивается, почему вышло так, что ребенок на воде остался без присмотра взрослых? Ведь это совершенно недопустимо! - прим. МГ.)

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Групповое занятие в бассейне вел 24-летний помощник тренера. Оставшись без присмотра взрослых, 7-летний мальчик утонул. Врачи скорой помощи провели реанимационные действия и госпитализировали ребенка в состоянии комы. Медики оценивают его состояние как крайне тяжелое.

Следователи осмотрели место происшествия, изъяли документацию в спортивной школе, сообщает региональное управление Следственного комитета.

Помощника тренера, который проводил занятие с детьми, а также самого тренера - 39-летнюю женщину, задержали. Возбуждено уголовное дело.

Увы, но из-за нашей халатности каждый день приносит новые трагедии со внуками. Конечно, какие-то из них происходят по воле случая, но таких - единицы. Во всех остальных случаях это недоработка взрослых: недосмотрели, не уберегли... хочется, чтобы таких случаев было как можно меньше, но для этого нужно, прежде всего, посмотреть на себя со стороны и ответить на вопрос: а ваши дети и внуки - в безопасности?

А пока вот еще несколько заголовков о бедах с малышами:

По инф. rosbalt.ru

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