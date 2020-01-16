ЗДРАВСТВУЙТЕ!

СПРАВКИ
ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ
НА КАЛЕНДАРЕ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
ОБЩЕНИЕ
ПАРТНЕРСТВО

Первоклашка в бассейне захлебнулся... жив, но очень плох
По инф. rosbalt.ru   
16 Января 2020 г.
Изменить размер шрифта

В бассейне города Всеволожска Ленобласти захлебнулся ребенок. Трагедия произошла 15 января вечером. (Спрашивается, почему вышло так, что ребенок на воде остался без присмотра взрослых? Ведь это совершенно недопустимо! - прим. МГ.)

Во всеволожском бассейне захлебнулся первоклассник

Групповое занятие в бассейне вел 24-летний помощник тренера. Оставшись без присмотра взрослых, 7-летний мальчик утонул. Врачи скорой помощи провели реанимационные действия и госпитализировали ребенка в состоянии комы. Медики оценивают его состояние как крайне тяжелое.

Следователи осмотрели место происшествия, изъяли документацию в спортивной школе, сообщает региональное управление Следственного комитета.

Помощника тренера, который проводил занятие с детьми, а также самого тренера - 39-летнюю женщину, задержали. Возбуждено уголовное дело.

Увы, но из-за нашей халатности каждый день приносит новые трагедии со внуками. Конечно, какие-то из них происходят по воле случая, но таких - единицы. Во всех остальных случаях это недоработка взрослых: недосмотрели, не уберегли... хочется, чтобы таких случаев было как можно меньше, но для этого нужно, прежде всего, посмотреть на себя со стороны и ответить на вопрос: а ваши дети и внуки - в безопасности?

А пока вот еще несколько заголовков о бедах с малышами:

По инф. rosbalt.ru

Загрузка...
Загрузка...
  • Расскажите об этом своим друзьям!
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО! Последние новости Наша историяСудьбы людские Наша почта, наши споры
ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ Все новости про пенсии и деньги Пенсионные новостиВоенным пенсионерам Работающим пенсионерам

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 